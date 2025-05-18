Galatasaray – Kayserispor Maçının 11’leri

GALATASARAY KAYSERİSPOR’U AĞIRLAYACAK

Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Bu önemli mücadele 19.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

GALATASARAY LİDERLİKTE FARK AÇTI

Sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan 33 maçta 27 galibiyet, 5 beraberlik ve sadece 1 yenilgi aldı. Bu başarıyla birlikte, Galatasaray Fenerbahçe’nin 8 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

ŞAMPİYONLUĞA YAKLAŞIYOR

Teknik direktör Okan Buruk’un takımının, bu maçta kaybetmemesi durumunda, sezon bitmeden 2 hafta önce şampiyonluk ilan etme şansı doğuyor.

İLK YARIDA GALATASARAY ZAFERİ

İstanbul temsilcisi, sezonun ilk yarısında Kayseri’deki maçı farklı bir skorla kazandı. Galatasaray, ligin 17. haftasında oynanan bu karşılaşmayı Victor Osimhen (2), Barış Alper Yılmaz (2) ve Yunus Akgün’ün golleriyle 5-1 kazanmıştı. Kayserispor’un tek golü ise Stephane Bahoken’den gelmişti.

MUHTEMEL KADROLAR

Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Karimi, Kartal, Ramazan, Bourabia, Cardoso, Nazon