Galatasaray, Kayserispor’u 4-0 yendi!

GALATASARAY KAYSERİSPOR’U MAĞLUP ETTİ
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor’u konuk eden Galatasaray, bu mücadeleden 3 puanla ayrılmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek puanını 9’a yükseltti. Kayserispor ise 1 maç eksikle yalnızca 1 puanda kaldı. Maçta golleri Eren Elmalı (2), Victor Osimhen ve Leroy Sane kaydetti.
OSIMHEN MAÇTA İLK ONBİRDE YER ALDI
Kayserispor’un ilk 11’i: Bilal, Gökhan, Jung, Denswil, Carole, Dorukhan, Ramazan, Mendes, Benes, Opoku, Cardoso
Galatasaray’ın ilk 11’i: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Jakobs, Osimhen
TORREIRA’NIN ŞANSI DİREĞE TAKILDI
Maçın başlama düdüğünün ardından Torreira, ceza sahası dışından kaleyi hedef alarak güzel bir şut çekti. Kayserispor kalecisi Bilal Bayezit, topu parmaklarının ucuyla dokunarak direkten döndürmeyi başardı.
EREK ELMALI’DAN YİNE GOL
Galatasaray’ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor’dan transfer ettiği Eren Elmalı, bu sezon Süper Lig’deki 3. maçında 2. golünü atmayı başardı. Ligin ilk haftasında Gaziantep FK deplasmanında da gol atan milli sol bek, formunu sürdürmeye devam ediyor.