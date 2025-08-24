Galatasaray, Kayserispor’u 4-0 yendi!

GALATASARAY KAYSERİSPOR’U MAĞLUP ETTİ

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor’u konuk eden Galatasaray, bu mücadeleden 3 puanla ayrılmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek puanını 9’a yükseltti. Kayserispor ise 1 maç eksikle yalnızca 1 puanda kaldı. Maçta golleri Eren Elmalı (2), Victor Osimhen ve Leroy Sane kaydetti.

OSIMHEN MAÇTA İLK ONBİRDE YER ALDI

Kayserispor’un ilk 11’i: Bilal, Gökhan, Jung, Denswil, Carole, Dorukhan, Ramazan, Mendes, Benes, Opoku, Cardoso

Galatasaray’ın ilk 11’i: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Jakobs, Osimhen

TORREIRA’NIN ŞANSI DİREĞE TAKILDI

Maçın başlama düdüğünün ardından Torreira, ceza sahası dışından kaleyi hedef alarak güzel bir şut çekti. Kayserispor kalecisi Bilal Bayezit, topu parmaklarının ucuyla dokunarak direkten döndürmeyi başardı.

EREK ELMALI’DAN YİNE GOL

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor’dan transfer ettiği Eren Elmalı, bu sezon Süper Lig’deki 3. maçında 2. golünü atmayı başardı. Ligin ilk haftasında Gaziantep FK deplasmanında da gol atan milli sol bek, formunu sürdürmeye devam ediyor.