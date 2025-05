Galatasaray Kupasını Kutlamaya Başladı

GALATASARAY ÜÇ ÜST ÜSTE ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINA BAŞLADI

Süper Lig’de ardı ardına üçüncü kez şampiyon olan Galatasaray, kutlamalarına Galatasaray Lisesi’nde start verdi. Sarı kırmızılı oyuncular, burada fotoğraf çekimi yaparak taraftarlarla buluştu. Ardından, futbolcular üstü açık otobüse geçerek kutlamalara devam etti. Bu esnada toplanan taraftarlar, yönetim için Osimhen adına tezahürat yaptı.

KUTLAMALAR BOĞAZ’DA DEVAM EDECEK

Yola çıkan otobüs, futbolcular ile birlikte Sarayburnu’ndan tekneye binecek ve Boğaz’da Galatasaray Adası’nı döndükten sonra Yenikapı Miting Alanı’na ulaşacak. Galatasaray taraftarının sayısı Yenikapı’da her an artış gösteriyor. Futbolcular alana ulaştıklarında, her biri farklı şarkılar eşliğinde sahneye çıkacak. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise Galatasaray’a şampiyonluk kupasını sunacak.