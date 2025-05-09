Galatasaray, La Laguna Tenerife’yi yendi

GALATASARAY FİNALE YÜKSELDİ

Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali yarı finalinde Galatasaray, İspanyol ekibi La Laguna Tenerife ile karşılaştı. Yunanistan’ın Atina şehrindeki Sunel Arena’da gerçekleşen müsabakayı sarı-kırmızılılar, 90-80’lik skorla kazanarak finale yükseldi. Galatasaray, finalde AEK-Unicaja Malaga eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek.

İSPANYOL TEMSİLCİ İLK ÇEYREĞİ ÖNDE TAMAMLADI

Karşılaşma başladıktan sonra Galatasaray, pota altında Angel Delgado ile sayılarını artırarak rakibine üstünlük sağladı. Ancak İspanyol temsilcisi Giorgi Shermadini’nin pota altından bulduğu basketlerle karşılık verdi. Marcelinho Huertas oyuna dönüş yaptıktan sonra La Laguna Tenerife, 7. dakikada Brezilyalı oyun kurucunun orta mesafeden bulduğu basketle 6-0’lık bir seri yakalayarak öne geçti: 15-13. İspanyol ekibi, çeyreğin geri kalanında hata yapmadı ve ilk çeyreği 24-20’lik skorla önde tamamladı.

TENERIFE FARKI AÇTI

La Laguna Tenerife, ikinci çeyrek boyunca Thomas Scrubb’ın turnikeden bulduğu sayıyla 11. dakikada 6-0’lık bir seri daha yakaladı: 29-20. Hızını kesmeyen İspanyol ekip, 13. dakikada Tim Abromaitis’in turnikeden bulduğu basketle gücünü artırarak farkı çift hanelere taşıdı: 33-22. Galatasaray, 18. dakikada James Palmer’ın dış atışından gelen sayıyla 12-0’lık bir seri yaparak durumu 40-37’ye getirdi. Ancak, İspanyol ekibi soyunma odasına 43-40’lık avantajla girdi.

GALATASARAY İKİNCİ YARIDA ÜSTÜNLÜĞÜ ELE GEÇİRDİ

İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, 22. dakikada James Palmer’ın üç sayılık basketiyle yeniden öne geçti: 43-45. Sarı-kırmızılı ekip, hücumdaki etkinliğini artırarak 26. dakikada Ebuka Izundu’nun smacıyla 9-0’lık bir seri yakaladı: 49-61. Sert savunma yaparak rakiplerinin sayını kısıtlayan Galatasaray, Micheal Young’ın çeyreğin bitimine 10 saniye kala attığı üç sayılık basketle son periyoda 64-55 önde girdi.

GALATASARAY, MAÇI KAZANDI

Son periyodun başlangıcında farkı daha da açan Galatasaray, 35. dakikada Will Cummings’in serbest atışla bulduğu sayıyla 8-0’lık bir seri daha yakalayarak skoru 60-78’e taşıdı. Müsabakanın kalan kısmında rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen Galatasaray, 90-80’lik skorla galip gelerek adını finale yazdırdı.

ERGİN ATAMAN MAÇI TAKİP ETTİ

Yunanistan ekibi Panathinaikos’un başantrenörü olan Ergin Ataman, La Laguna Tenerife-Galatasaray mücadelesini yerinde izledi. Ataman, karşılaşmayı oğlu Sarp Ataman ve Galatasaray’ın basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Can Natan ile birlikte takip etti.