Galatasaray, Leroy Sané’ye Rekor Teklif

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde güçlü bir kadro oluşturmak amacıyla Bayern Münih’in star kanat oyuncusu Leroy Sané’yi transfer listesine aldı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki Alman futbolcu için sarı-kırmızılı ekip, Avrupa’daki diğer rakiplerini geride bırakarak en yüksek teklifi sunmuş durumda. Sky Sport’un verdiği bilgilere göre, Galatasaray’ın yıllık 10 milyon euroyu aşan cömert teklifi, transfer sürecinde önemli bir etki yarattı. Sané, İstanbul’a mı geliyor yoksa Bayern’de mi kalıyor? İşte tüm detaylar!

GALATASARAY’DAN REKOR TEKLİF

Sky Sport’a göre, Galatasaray, Leroy Sané için şimdiye kadarki en yüksek yazılı teklifi veren kulüp oldu. Sarı-kırmızılılar, 7 milyon euro yıllık maaş, 7 milyon euro imza parası ve 7 milyon euro bonus içeren bir teklif sundu. Bu cömert paket, Sané’nin Bayern Münih’ten elde ettiği yıllık 20 milyon euro gelirden (15 milyon euro sabit + 5 milyon euro bonus) daha az olsa da, Şampiyonlar Ligi hayalleri ve İstanbul’un çekiciliği ile birleştiğinde son derece cazip duruyor.

BAYERN MÜNİH’TE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Bayern Münih, Bundesliga’yı şampiyon olarak tamamlamasına rağmen Leroy Sané’nin geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor. 2020 yılında Manchester City’den 44.7 milyon euroya transfer edilen Sané, bu sezon 45 maçta 13 gol ve 6 asistlik başarı sergiledi. Ancak, Bayern yönetiminin sunduğu yeni sözleşme önerisi (10 milyon euro sabit + 5 milyon euro bonus), Sané ve yeni menajeri Pini Zahavi tarafından geri çevrildi. Bayern, Sané’yi takımda tutmak için yeni bir görüşme yapma niyetinde olsa da, kulübün mali disiplin politikası nedeniyle daha yüksek bir teklif sunmayacağı ifade ediliyor.

PREMIER LİG VE NAPOLİ DEVREDE

Galatasaray, Sané için en ciddi teklifi veren kulüp olmasına rağmen yalnız değil. Sky Sport, Premier Lig’den Arsenal, Chelsea ve Newcastle United’ın yanı sıra İtalyan ekibi Napoli’nin de Sané ile ilgilendiğini aktardı. Arsenal’ın, Sané’nin eski teknik direktörü Mikel Arteta’nın varlığı sayesinde avantajlı olduğu konuşuluyor. Ayrıca, oyuncunun ailesinin Londra’da yaşaması bu durumu güçlendiriyor. Ancak, Sané’nin Bayern’de kalmayı düşündüğü ve kulüpteki ortamdan memnun olduğu da gelen bilgiler arasında.