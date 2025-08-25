Galatasaray Liderliği Averajla Ele Geçirdi

Gündem

3. HAFTA SONUÇLARI VE MAÇLAR

Süper Lig’de 3. hafta tamamlandı. Konyaspor-Beşiktaş, Rizespor-Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa karşılaşmaları, Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri tarihe ertelendi. 3. haftanın kapanış mücadelesinde Eyüpspor, konuk ettiği Alanyaspor’u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Son şampiyon Galatasaray ise, 3’te 3 yaparak sezonu oldukça başarılı sürdürdü ve averajla Trabzonspor’un önünde liderlik koltuğunu ele geçirdi.

3. HAFTANIN SONUÇLARI

3. haftanın sonuçları şu şekilde:
– Fatih Karagümrük – Göztepe: 0-2
– Gaziantep FK – Gençlerbirliği: 2-1
– Fenerbahçe – Kocaelispor: 3-1
– Trabzonspor – Antalyaspor: 1-0
– Kayserispor – Galatasaray: 0-4
– Eyüpspor – Alanyaspor: 2-1

4. HAFTANIN PROGRAMI

4. haftanın programı ise şöyle:
– 29 Ağustos 2025 Cuma 21.30 Göztepe – Konyaspor
– 30 Ağustos Cumartesi 19.00 Kocaelispor – Kayserispor
– 30 Ağustos Cumartesi 19.00 Kasımpaşa – Gaziantep FK
– 30 Ağustos Cumartesi 21.30 Antalyaspor – Fatih Karagümrük
– 30 Ağustos Cumartesi 21.30 Galatasaray – Rizespor
– 31 Ağustos Pazar 19.00 Gençlerbirliği – Fenerbahçe
– 31 Ağustos Pazar 19.00 Başakşehir – Eyüpspor
– 31 Ağustos Pazar 21.30 Trabzonspor – Samsunspor
– 31 Ağustos Pazar 21.30 Alanyaspor – Beşiktaş

Lige, 31 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek karşılaşmaların ardından milli takım arası verilecek.

