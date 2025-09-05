Galatasaray, Maç Hazırlığı İçin Antrenman Yaptı

ANTRENMAN BAŞLADI

Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacağı maç için çalışmalarına antrenman ile giriş yaptı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, topla ısınma ile başladı. Antrenmanın devamında sporcular, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışması yaptı. Daha sonra, dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi. İdman, çift kale maç ile sona erdi.

YENİ TRANSFER İLKAY

Öte yandan, yeni transfer İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı formayı giyerek ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Futbolseverler, İlkay’ın takıma katılımını dikkatle takip ediyor.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Galatasaray, gün içerisinde saat 17.00’de yapacağı yeni idmanla hazırlıklarını sürdürmeyi planlıyor. Bu antrenmanın da, takımın maç için hazır hale gelmesini sağlayacağı bekleniyor.