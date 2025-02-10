Galatasaray Maçı Avrupa Basınında Geniş Yerde

AVRUPA BASININDA GALATASARAY – ADANA DEMİRSPOR MAÇININ YARIDA KALMASI

Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki Süper Lig müsabakası yarıda kaldı ve bu olay, Avrupa basınında geniş bir şekilde yer buldu. 23’üncü haftadaki karşılaşma, Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğüyle 30’uncu dakikada tatil edildi. Dış basında bu olayla ilgili birçok farklı yorum yapıldı.

İTALYAN BASINI İBARETİ KAOS OLARAK GÖRÜYOR

İtalyan gazetesi Corriere Dello Sport, “Türkiye’de tam bir kaos hali” başlığını kullanarak, Adana Demirspor’un maçtan çekildiği durumu ele aldı. Jose Mourinho’nun önceki tartışmalarına atıfta bulunarak, “Mertens’in pozisyonunda verilen penaltı kararının sonrasında konuk ekip oyuncuları sahayı terk etti” dedi.

İSPANYA’DA BÜYÜK REZALET OLARAK NİTELENDİRİLDİ

İspanyol gazetesi Sport, durumu “Türkiye’de büyük rezalet” şeklinde tanımladı. Haberde, “Morata gol attı ve rakip sahayı terk etti. Galatasaray, rakibi karşısında öndeyken Adana Demirspor inanılmaz bir karar aldı ve oyuncuları sahadan çekildi” ifadeleri yer aldı.

DANİMARKA VE ALMANYA’DA SKANDAL OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Danimarka’dan Campo, “Türkiye’deki kaos maçında Danimarkalı VAR hakemi” diyerek, Danimarkalı VAR hakemi Jakob Sundberg’in maçta yaşananları değerlendirdi. Alman basını olan Express, hakem kararlarını eleştirerek, “Süper Lig’de bir skandal daha. Hakem kararları nedeniyle Galatasaray’ın rakibi sahayı terk etti, maç tatil edildi” şeklinde belirtti.

İNGİLTERE VE BELÇİKA YORUMUYLA DİKKAT ÇEKTİ

BBC İngiltere de “Penaltı protestosu nedeniyle maçtan çekildiler” başlığıyla durumu özetledi. Adana Demirspor’un, aleyhlerine verilen penaltıyı protesto ederek sahayı terk ettiğini belirtti. Belçika basını RTBF ise “Türkiye’de inanılmaz sahneler” diyerek, Galatasaray’ın kazandığı penaltının rakip takımı nasıl öfkelendirdiğini ortaya koydu.

FRANSA’DAN DİKKAT ÇEKEN GÖRÜŞ

Fransız L’Equipe gazetesi, “Hakem kararını beğenmeyince sahayı terk ettiler” ifadesiyle durumu aktardı. Adana Demirsporlu futbolcular, karar nedeniyle sahayı terk ettikten sonra geri dönmeyi reddetti ve hakem karşılaşmayı bitirdi.

BREZİLYA VE ARJANTİN’DEN GÜNDEME DAIR YORUMLAR

Brezilyalı Trivela, Morata’nın golünün sahayı terk etmelerine neden olduğunu belirtirken, Kolombiyalı Futbol Red ise “Davinson ve Cuesta şaşkın, rakip sahayı terk etti” yorumuyla durumu ele aldı. Arjantinli Clarin gazetesi ise “Sıradışı bir sahayı terk ediş” başlığıyla, Türkiye gibi önemli bir futbol ülkesinde yaşanan bu olayın şaşkınlık yaratmasını vurguladı.