Galatasaray Maçı Sonrası Adana’ya Ne Ceza?

MAÇTAKİ TARTIŞMALAR VE ÇEKİLME KARARI

Süper Lig’de Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşmada, konuk ekip sahadan çekilme kararı aldı. Adana Demirspor, Galatasaray’ın 11. dakikada kazandığı penaltıya yoğun tepki göstermişti. Uzun süren tartışmalara rağmen Galatasaray penaltıyı kullandı. Ancak 29. dakikadan itibaren Mavi Şimşekler sahadan çekilme kararı aldı ve 33. dakikada soyunma odasına gitti. Bu gelişmelerin ardından Galatasaraylı futbolcular sahada kalarak yedek oyuncularla kısa bir antrenman gerçekleştirdi. Yaklaşık 25 dakika sonra oluşturulan anons ile maçın hakeminin Oğuzhan Çakır, müsabakanın tatil edildiğini duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), karşılaşmayla ilgili kararını önümüzdeki günlerde sağlayacak.

CEZA VE TALİMAT HÜKMÜ

Eski hakem Deniz Çoban, Adana Demirspor’un alacağı ceza hakkında önemli açıklamalarda bulundu. “Galatasaray lehine verilen penaltı hatalıydı. Mertens rakibine ayağını takarak yere düşmüştü. Hakemi aldatmaya yönelik hareketten Mertens’e sarı kart verilmeliydi. Hakem yanıldı, penaltı verdi. Karar nasılsa VAR’dan döner diye düşünürken, VAR da duruma müdahale etmedi. Hakem ekibi önemli bir hataya imza atmış oldu,” dedi. Çoban, maçın devam ederken Adana Demirspor’un sahadan çekildiğine dikkat çekerek, bu olayın daha önce İstanbulspor ve Trabzonspor arasında da yaşandığını hatırlattı. Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24. maddesinde yaşananların açıkça belirtildiğini ifade etti.

MUHTEMEL SONUÇLAR

“Bu sezon sahadan çekilen ilk takım Adana Demirspor olduğu için 3-0 hükmen mağlup sayılacak ve 3 puanı silinecek,” ifadesinde bulundu. Çoban ayrıca, maç yarım kalsa bile bu karşılaşmada cezalı durumdaki oyuncuların TFF Disiplin Talimatına göre cezalarını çekmiş sayılacaklarını belirtti. Futbol Disiplin Talimatı’nın 92. maddesi ve 13. fıkrası bu durumu net bir şekilde ifade ediyor. Adana Demirspor’un karşılaşmada alacağı cezanın büyük ihtimalle hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme olacağını vurguladı.