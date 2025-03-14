Galatasaray Mayıs Yaklaşınca Coşkusunu Artırıyor

GALATASARAY ANTALYASPOR’U MAĞLUP ETTİ

Galatasaray, Süper Lig’in 28’inci haftasında sahasında konuk ettiği Antalyaspor’u 4-0’lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, müsabakaya dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

COŞKUMUZ ARTIYOR

Okan Buruk, “Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Havalar ısındı, mayıs yaklaşırken coşkumuz artıyor. Bugün sahada bunu gösterdik” açıklamasını yaptı. Buruk, oyunun başında rakiplerinin savunmada 5’li oynamasını beklemediklerini belirterek, “Maçın başlangıcında oyuna adaptasyon sorunlarımız oldu. Üretmekte zorlandık ama birinci gol, ikinci gol ve pozisyonlar geldi. İkinci yarıda çok daha iyi oynadık. Skor daha fazla büyümedi ama pozisyon bulduk ve vermedik. Bence güzel bir gündeydik” dedi.

ÖNDE GİDİYORUZ

Buruk, 10 puan önde olduklarını vurgulayarak, “Milli takım arasına giriyoruz. Şu an 10 puan öndeyiz, 2 maçımız eksik olmasına rağmen. Bu önemli bir durum. Milli takım arası sonrası zorlu bir fikstürle karşılaşacağız. Yeni gelen oyuncularla birlikte oynama alışkanlığı, bu maçlarla artacak ve performansımız yükselmeye devam edecek” ifadelerini kullandı. Antalyaspor’un Emre Belözoğlu ile birlikte yükseliş gösterdiğini ifade eden Buruk, “Böyle bir takıma karşı kazanmak bizi sevindiriyor” şeklinde sözlerine devam etti.

DERBİLERDE BAŞARI ORANI YÜKSEK

Okan Buruk, derbiler hakkında şu şekilde konuştu: “2.5 senede çok derbi oynadık. Büyük bir galibiyet oranına sahip olduk. Bu önemli bir veri. İyi maç atmosferlerinde daha iyi işler çıkarabiliyoruz. Rakibe tam konsantre olmadığımız zaman zorlanıyoruz. Bu tür karşılaşmalar bizim için çok önemli” dedi. Buruk, milli takımdan dönecek oyuncuların maça yakın bir tarihte gelmelerinin beklentisi içerisinde olduklarını da söyledi.

PERFORMANSIMIZI ARTIRIYORUZ

Okan Buruk, takımın yukarı doğru gittiğini vurguladı. “Bu maçla birlikte hem skor hem oyun açısından yukarıyı hedefliyoruz. Yeni oyuncuları ve tam hazır olmayan oyuncuları kullandık. Maçın başlangıcından sonuna kadar aynı konsantrasyonla sahada kaldık” açıklamasında bulundu.