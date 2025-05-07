Galatasaray, Osimhen İçin 66 Milyon Euro!

Galatasaray, Süper Lig’deki şampiyonluk mücadelesini sürdürürken Avrupa’da güçlü bir kadro oluşturma hedefi doğrultusunda, Türk futbol tarihine imza atacak bir transfer için harekete geçti. Hedefteki oyuncu, Napoli’nin yıldız golcüsü Victor Osimhen. Sezon başında 9 milyon euro maaş karşılığında kiralık olarak Galatasaray’a katılan Nijeryalı forvet için kulüp, 66 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeye hazır. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Türk futbol tarihinde en yüksek ücreti ödenmiş olacak ve Süper Lig’in marka değeri de artacak.

66 MİLYON EUROYA DÜŞÜRÜLEN SERBEST KALMA BEDELİ

Osimhen’in Napoli ile olan sözleşmesindeki 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi, Galatasaray’ın kiralama sürecindeki pazarlıklarıyla 66 milyon euroya indirildi. Kulüp kaynakları, Osimhen’in “Evet” yanıtı vermesi durumunda bu tutarın derhal ödeneceğini aktarıyor. 29 Ocak 2025 tarihinde Corriere dello Sport’ta yer alan habere göre, Galatasaray, daha önce Napoli’ye 65 milyon euroluk bir teklif yapmış, ancak Napoli bu teklifi reddedip 75 milyon euroda ısrar etmişti. Galatasaray’ın yeni teklifi, indirimli serbest kalma bedeline oldukça yakın bir rakam içeriyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE BİZİMLE OYNA

Galatasaray yönetimi, Osimhen’i ikna etmek için Şampiyonlar Ligi kartını öne çıkarıyor. Oyuncuya, “Gel, Şampiyonlar Ligi’nde bizimle oyna. Bir yıl daha kal, ardından seni Avrupa’nın büyük kulüplerine göndeririz,” şeklinde bir öneride bulunduğu öğrenildi. Bu strateji, Osimhen’in kariyer hedefleriyle uyumlu görünüyor; çünkü Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermek, 26 yaşındaki forvetin piyasa değerini artırabilir. Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 20 maçta 16 gol ve 5 asistle takımın teklifini güçlendiriyor.

SUUDİ ARABİSTAN VE JUVENTUS’A RET

Transfer sürecinde dikkat çeken bir unsur, Osimhen’in Suudi Arabistan’dan gelen yüksek teklifleri reddetmesi oldu. Al Hilal, serbest kalma bedelini ödemek için Napoli’den izin almış, fakat Osimhen bu öneriyi geri çevirdi. Benzer şekilde, Juventus’un ilgisi de oyuncunun kararını etkilemedi. Osimhen’e yakın kaynaklar, Galatasaray’ın projesinin daha samimi ve sportif açıdan daha tatmin edici olduğunu bildiriyor. Mundo Deportivo’ya göre, Osimhen, “Galatasaray her zaman kalbimde olacak,” diyerek kulübe olan bağlılığını belirtti.