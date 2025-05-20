Galatasaray, Osimhen için rekabet ediyor

GALATASARAY’IN HEDEFİ OSIMHEN’İN BONSERVİSİ

Süper Lig’de şampiyonluğu elde eden Galatasaray, gözünü Osimhen’in bonservisini almaya dikti. Sarı kırmızılılar, 25. şampiyonluğunda önemli bir rol oynayan Nijeryalı futbolcuyu taraftarlarının sevgilisi haline getirmiş durumda. Her maç sonrası Osimhen’e büyük destek sunan taraftarlar, bu transferin gerçekleşmesini büyük bir heyecanla bekliyor.

CHELSEA’DAN GÜNDEME DAMGA VURAN PAYLAŞIM

Galatasaray, Osimhen’in bonservisini Napoli’den almak istiyor. Ancak, bu transfer için büyük kulüplerle kıyasıya bir rekabet içinde bulunuyor. Bu kulüplerden biri olan Chelsea, son gece yaptığı paylaşım ile Galatasaray taraftarının yüreğini ağzına getirdi. Chelsea, Osimhen’in taktığı maskeye benzer bir maskenin fotoğrafını Ekvador bayrağı emojisi ile sosyal medyada paylaştı. Galatasaray taraftarları, bu paylaşımın Osimhen için yapıldığını düşündü, fakat bu paylaşımın aslında İngiliz ekibinin Ekvadorlu futbolcusu Moises Caicedo ile ilgili olduğu daha sonrasında anlaşıldı.