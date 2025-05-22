Galatasaray, Real Madrid kaleci ile ilgileniyor

FERNANDO MUSLERA’NIN GALATASARAY MACERASI

Galatasaray’da 14 yılı geride bırakan ve ailesini Uruguay’a gönderen Fernando Muslera, sezon sonunda kendi ülkesine dönmek istiyor. Sarı-kırmızılı ekipten ayrılması neredeyse kesinleşmiş olan yıldız kalecinin yerine kimin geçeceği ise büyük merak konusu haline gelmiş durumda.

GALATASARAY’IN TRANSFER PLANLARI

Bu sezon Süper Lig’de 25. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Fernando Muslera’nın takımdan ayrılması beklentisi ile yeni bir kaleci arayışlarına yönelen Galatasaray yöneticileri, rotayı Real Madrid’e çevirdi.

ANDAŞ OYUNCU İÇİN TEKLİFLER SUNULDU

Spor yorumcularının gündemine düşen dikkat çekici bir iddiaya göre, ünlü menajer Jorge Mendes, Real Madrid forması giyen 26 yaşındaki kaleci Andriy Lunin için kulüp yönetimine iki farklı teklif sundu.