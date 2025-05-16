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Galatasaray, Sacha Boey’i Almayı Planlıyor!

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GALATASARAY, SCHA BOEY İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Galatasaray, sağ bek pozisyonundaki sorunları çözmek amacıyla eski oyuncusu Sacha Boey’i tekrar kadrosuna katmayı düşünüyor. Bundesliga takımı Bayern Münih’e 30 milyon Euro karşılığında transfer olan Boey, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenen performansı sergileyemedi ve kulüp içerisinde gözden düştü.

BAYERN MÜNİH İLE KİRALAMA GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

Sarı-kırmızılı takımın yönetimi, Boey için Bayern Münih ile kiralama görüşmelerine başlamaya hazırlanıyor. Sabah Gazetesi’nin bildirdiğine göre, Galatasaray geçtiğimiz günlerde Boey ile bir araya geldi ve oyuncunun kulübe dönmeye olumlu baktığı öğrenildi.

24 yaşındaki sağ bek, bu sezon Bayern Münih formasıyla 16 maçta 691 dakika sahada bulundu ve 2 asist yaptı. Bu performansı, Galatasaray için yeniden değerlendirme imkanı sunuyor.

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