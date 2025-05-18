Galatasaray Şampiyonluk Mücadelesi Veriyor

GALATASARAY VE KAYSERİSPOR KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor’u kendi evinde karşılayacak. Müsabaka, saat 19.00’da başlayacak ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek. Maçın hakemi ise Ali Şansalan olacak.

LİDER GALATASARAY, 8 PUAN ÖNDE

Sarı-kırmızılı takım, ligdeki 33 mücadelesinde 27 galibiyet, 5 beraberlik ve yalnızca 1 yenilgi alarak lider durumunda. En yakın rakibi Fenerbahçe’nin 8 puan gerisinde bulunarak liderlik koltuğunu koruyor.

Teknik direktör Okan Buruk’un öğrencileri, bu karşılaşmadan puan alması durumunda bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etme fırsatını elde ediyor.

İLK YARIDA GALATASARAY ZAFER KAZANDI

İstanbul ekibi, sezonun ilk yarısında Kayseri’de gerçekleşen maçı farklı bir skorla kazandı. Galatasaray, ligin 17. haftasında oynanan bu karşılaşmayı Victor Osimhen (2), Barış Alper Yılmaz (2) ve Yunus Akgün’ün golleriyle 5-1’lik skorla tamamladı. Kayserispor’un tek golü ise Stephane Bahoken tarafından atıldı.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Karimi, Kartal, Ramazan, Bourabia, Cardoso, Nazon