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Galatasaray Taraftarı, Filistin’e Destek Verdi

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GALATASARAY TARAFTARI MAÇI RENKLEDİ

Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray ile Bodrum FK bir araya geldi. Galatasaray taraftarı, bu önemli karşılaşmada takımını yalnız bırakmadı ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde yerlerini aldı. Sarı-kırmızılılar, tribünleri adeta doldurarak futbolculara destek veren tezahüratlar yaptı.

Taraftarlar, ayrıca yaşanan Filistin olaylarına dikkat çekmek amacıyla tribünlere dikkat çekici pankartlar astı. Bu pankartlarda, “Filistin’de insanlık ölüyor”, “Dünya soykırımı canlı canlı izliyor”, “Kudüs özgür değişse dünya tutsaktır” ve “Filistin’e özgürlük” ifadeleri yer aldı.

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