Galatasaray Taraftarı Şokta! Chelsea Paylaşımı

GALATASARAY’IN YENİ HEDEFİ

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yeni hedefini Osimhen’in bonservisini almak olarak belirliyor. Sarı kırmızılıların 25. şampiyonluğunda büyük katkı sağlayan Nijeryalı yıldız, taraftarın gözdesi haline geldi. Galatasaray, maç sonrası Osimhen’e yoğun destek verirken, futbolcu da dikkatleri üzerine çekiyor.

CHELSEA’NIN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Galatasaray, Osimhen’in bonservisini Napoli’den almak için büyük bir rekabet içinde yer alıyor. Bu süreçte, Chelsea’nin yaptığı bir paylaşım ise Galatasaray taraftarının endişe duymasına neden oldu. Chelsea, Osimhen’in taktığı maskeye çok benzeyen bir maskenin fotoğrafını Ekvador bayrağı emojisiyle paylaştı. İlk başta bu paylaşımın Osimhen için yapıldığı düşünülse de, daha sonra bu gönderinin Ekvadorlu futbolcu Moises Caicedo için yapıldığı anlaşıldı.