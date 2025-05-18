Galatasaray Taraftarları Olay Pankart Açtı

GALATASARAY’IN KRİTİK MAÇI

Galatasaray, Süper Lig’in 36’ncı haftasında bugün Kayserispor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılıların, bu maçtan alacağı 1 puan, şampiyonluğunu matematiksel olarak garanti altına alacak. Bu önemli mücadeleye taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor. RAMS Park’ta saat 19.00’da başlayacak olan karşılaşma öncesinde stadyuma yüzlerce taraftar giriş yapmaya başladı.

Stadyumda açılan pankartlar dikkat çekiyor. Bu pankartlardan bir tanesi, sezon boyunca Galatasaray’a göndermelerde bulunan Jose Mourinho’ya yönelik. Mourinho’nun fotoğrafının yer aldığı pankartta “Dünyanın en pahalı influencer’ı” ifadesi yer aldı. Taraftarın bu tepkisi, Galatasaray’ın performansına dair ilginç bir yorum ortaya koyuyor.