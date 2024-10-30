Galatasaray – Tottenham Maçı Saat ve Kanalı Galatasaray – Tottenham Maçı Hangi Kanalda? Galatasaray – Tottenham Maçı Ne Zaman? Galatasaray – Tottenham Maçı Şifresiz Mi? Galatasaray – Tottenham Maçı Yayın Bilgisi Galatasaray – Tottenham Maçı Tarih ve Saat

GALATASARAY – TOTTENHAM MAÇI HAZIRLIKLARI

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında İngiltere’nin Premier Lig takımlarından Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadelede temsilcimiz, başarılı bir performans sergileyen Tottenham’dan puan almayı hedefliyor. Galatasaray, Avrupa’daki mücadelelerinde 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek kritik bir aşamaya gelmiş durumda. Taraftarlar için büyük bir heyecanla beklenen bu maç, Galatasaray’ın Avrupa’daki söylemini daha da güçlendirebilir.

Galatasaray – Tottenham karşılaşması, 7 Kasım Perşembe günü saat 20:45’te başlayacak. Maç, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, bu önemli müsabakayı şifresiz bir şekilde takip etme imkanı bulacaklar.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Galatasaray ile Tottenham arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, grup maçlarının devam ettiği bir dönemde gerçekleşiyor. Grup maçları, 25-26 Eylül tarihlerinde başlayarak 12 Aralık’ta sona erecek. Ardından 23-30 Ocak tarihleri arasında devam eden maçlarla grup süreci tamamlanacak. Play-off, son 16, çeyrek finaller ve yarı finaller gibi aşamalar, belirli tarihlerde oynanacak ve final ise 21 Mayıs 2025 tarihinde İspanya’nın Bilbao kentinde yapılacak.