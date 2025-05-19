Galatasaray, Uefa’dan 18 Milyon Euro Alacak

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE KATILIM HAKKI

Galatasaray, Süper Lig’in zirvesinde yer alarak UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım hakkı kazandı. UEFA’dan alınacak katılım bedeli ise 18 milyon 620 bin euro (yaklaşık 808 milyon TL) olarak belirlendi. Bu miktar, kulüp performansına bağlı olarak artış gösterebiliyor.

YENİ FORMAT VE GELİR ARTIRIMI

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde uygulanacak yeni format, grup aşamasının yerine lig sistemini getiriyor; bu sistemde toplam 36 takım mücadele edecek. İlk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna geçecekken, 9 ile 24. sıradaki ekipler play-off aşamasında yer alacak. Yeni yapılanma, başarılı kulüplerin ödül havuzundan daha fazla pay almasına imkan tanıyor. Galatasaray, turnuvada her galibiyet için 2.1 milyon euro, beraberlik için ise 700 bin euro kazanacak. Son 16 turuna geçiş ücreti 11 milyon euro, çeyrek finale yükselme bedeli 12.5 milyon euro, yarı finale ulaşma ücreti 15 milyon euro, finale kalma bedeli 18.5 milyon euro ve şampiyonluk için de 6.5 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.

TFF’DEN ALINACAK GELİR

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan da önemli bir gelir kaynağı elde edecek. Katılım payı, performans primi, şampiyonluk sayısı, galibiyet ve beraberlik ödülleri sayesinde sarı-kırmızılıların TFF’den alacağı toplam miktarın 300 milyon TL’yi geçmesi bekleniyor.