Galatasaray, Uefa’dan En Çok Kazanan Türk Takımı Oldu

UEFA’NIN 2023-2024 SEZONU FİNANSAL RAPORLARI AÇIKLANDI

Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, 49. kongresini Belgrad’da gerçekleştirdi. Kongre sonrasında 2023-2024 sezonuna ait finansal raporlar kamuoyuyla paylaşıldı.

GALATASARAY UEFA GELİRLERİNDE TÜRKİYE’NİN LİDERİ

Raporlara göre, UEFA organizasyonlarından en fazla gelir elde eden Türk takımı Galatasaray oldu. Sarı kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi gruplarında Bayern Münih ve Kopenhag’ın ardından 3. sırada yer alarak 31 milyon 85 bin euro kazandı. Daha sonra katıldığı Avrupa Ligi’nden ise 1 milyon 276 bin euro gelir elde eden Galatasaray, toplamda 32 milyon 361 bin euroyu kasasına koydu.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ’IN UEFA GELİRLERİ

UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek final oynayan Fenerbahçe, bu organizasyondan 9 milyon 34 bin euro gelir sağladı. Beşiktaş ise Konferans Ligi grubunu 3. sırada tamamlayarak 5 milyon 187 bin euro kazandı.

AVRUPA KUPALARINDA TÜRK TAKIMLARININ PERFORMANSI

Türk futbolunun önde gelen kulüpleri, Avrupa kupalarında hem sportif hem de finansal anlamda önemli başarılar elde etti. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki performansı, kulübün UEFA gelirlerinde zirveye yerleşmesini sağladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş da Konferans Ligi’nde elde ettikleri gelirlerle finansal tablolarını güçlendirdi.