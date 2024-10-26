Galatasaray, UEFA’dan En Yüksek Geliri Elde Etti

GALATASARAY, AVRUPA KUPALARINDA ZİRVEDE

Bu sezon Avrupa kupalarında en fazla geliri elde eden takım Galatasaray oldu. Türkiye’nin Avrupa kupalarında temsil eden dört takımının UEFA’dan kazandıkları ücretler açıklandı. Market payı ve lig sıralaması bu kapsamda hesaba katılmadı. Galatasaray, 12 milyon 650 bin Euro’luk gelir ile Türk takımları arasında lider konuma geçti.

F.BAHÇE VE BEŞİKTAŞ’IN GELİRLERİ

Fenerbahçe’nin kasa bilgileri ise 7 milyon 80 bin Euro olarak belirlendi. Beşiktaş ise 5 milyon 510 bin Euro kazanç sağladı.

BAŞAKŞEHİR’DEN HAFİF GELİR

Konferans Ligi’nde mücadele eden Başakşehir, 3 milyon 800 bin Euro gelir elde etti. Avrupa Ligi elemelerinin ardından Avrupa serüveni Konferans Ligi play-off’unda sona eren Trabzonspor ise 1 milyon 250 bin Euro kazandı.