Galatasaray ve AZ Maçı Ertelenir Mi?

MAÇIN OYNANIŞI İÇİN BELİRSİZLİKLER

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Hollanda’nın AZ Alkmaar takımını ağırlamaya hazırlanıyor. İstanbul’da etkili olan kar yağışı, maçın ne zaman ve nasıl oynanacağıyla ilgili endişeleri artırıyor. Maç saatinde kentte kar yağışı olabileceği öngörülürken, stadyumda gereken önlemler alınıyor. Maçın seyri üzerine karar verecek UEFA yetkilileri sahadaki kar yağışı ve zemin durumunu inceleyecek.

STADYUMDAKİ HAZIRLIKLAR

Galatasaray’ın Rams Park Stadyumu’nda AZ Alkmaar maçı öncesi zemin ısıtma çalışmaları sürüyor. Isıtma sistemi için özel bir ışık kullanılıyor. Yoğan kar sonrası saha zeminini korumak amacıyla branda ile örtülmesi planlanıyor. Isıtma sistemleri ve ışıklar devreye alındı ve aşırı kar yağışı söz konusu olduğunda, kar küreme araçları devreye girecek. Bu hazırlıklar, maçın sorunsuz bir şekilde oynanabilmesi için kritik öneme sahip.