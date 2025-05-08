“Galatasaray Ve Beşiktaş’tan Ortak Hamle!”

TARİHİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 7 Mayıs 2025’te İstanbul’da beklenmedik bir toplantı düzenledi. Sabah gazetesinin raporuna göre, her iki kulüp başkanı Türk futbolundaki meseleleri masaya yatırırken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) yönelik rahatsızlıklarını tartıştı. Bu görüşmenin en önemli gündem maddelerinden biri ise Süper Lig’deki yeni yabancı oyuncu kuralı oldu.

ORTAK HAREKET KARARI ALINDI

Galatasaray ve Beşiktaş, TFF ile yaşadıkları sorunlardan dolayı bundan sonraki süreçte ortak bir hareket etme kararı aldı. Her iki kulüp, Türk futbolunda adil yönetim ve şeffaflık taleplerini daha yüksek sesle dile getirmek için bir güç birliği kuracak. Toplantıda, TFF’nin hakem atamaları ve yönetim politikalarına yönelik eleştiriler dikkat çekti.

Dursun Özbek, Serdal Adalı’dan Süper Lig’deki yeni yabancı oyuncu kuralında değişiklik yapılması için destek istedi. TFF, 2025-26 sezonuyla birlikte 14 yabancı oyuncu kuralının devam edeceğini ve bu düzenleme kapsamındaki oyunculardan 2’sinin 2003 ve sonrası doğumlu olması gerektiğini belirtmişti. Özbek, bu kuralın kulüplerin transfer politikalarını kısıtladığını ve rekabet gücünü olumsuz etkilediğini savunarak, daha esnek bir düzenleme için Adalı’nın desteğini aldı. İki başkan, TFF’ye ortak bir öneri sunmayı planlıyor.

TRABZONSPOR İLE İTTİFAK HEDEFİ

Toplantının diğer bir önemli sonucu, Dursun Özbek’in Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile de bir araya geleceği haberi oldu. Özbek, Türk futbolundaki sorunlara çözüm bulma ve kulüplerin ortak taleplerini TFF’ye iletme amacıyla Trabzonspor’u bu ittifaka dahil etmeyi hedefliyor. Bu buluşma, Süper Lig kulüpleri arasında daha geniş çaplı bir iş birliğinin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.