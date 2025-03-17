Galatasaray ve Fenerbahçe Arasında Şampiyonluk Çekişmesi

ŞAMPİYONLUK YARIŞI HEYECANI

Trendyol Süper Lig’de 28. haftanın tamamlanmasıyla birlikte şampiyonluk mücadelesi tüm heyecanıyla sürüyor. Veri analiz platformu EuroClubIndex, ligin kalan haftalarına yönelik tahminlerini güncelledi. Lider Galatasaray ile takipçisi Fenerbahçe arasındaki çekişme dikkat çekerken, küme düşme hattındaki takımların durumu da netleşmeye başladı. Süper Lig’deki son durum ve şampiyonluk oranları detaylarıyla burada.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞA NE KADAR YAKIN?

EuroClubIndex’in tahminlerine göre, Galatasaray sezonu 93 puanla tamamlayarak şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk ihtimali %90,4 olarak belirlenirken, bu oran taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Şu anda ligdeki 28 maçta 71 puanla namağlup olarak liderliğini sürdüren Galatasaray, kalan müsabakalarda da istikrarını korursa hedefe ulaşması kaçınılmaz gibi görünüyor.

FENERBAHÇE’NİN ŞANSLARI NEDİR?

Fenerbahçe’nin sezonu 88 puanla ikinci sırada tamamlayacağı öngörülüyor. Şampiyonluk ihtimali %9,6 olarak açıklanan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray’ın 5 puan gerisinde yer alıyor. Kalan haftalarda bu farkı kapatmak için hata yapma lüksü bulmayan Fenerbahçe’nin, özellikle derbi maçlardaki performansı oldukça büyük önem taşıyor. Taraftarlar, takımlarının şampiyonluk umudunu son haftalara kadar sürdüreceğine inanıyor.

KÜME DÜŞME HATTINDAN ÜÇÜNCÜ SIRAYA: DİĞER TAHMİNLER

EuroClubIndex’in analizine göre, ligde üçüncü sırayı 64 puanla Samsunspor’un alması bekleniyor. Beşiktaş’ın 62 puanla dördüncü, Eyüpspor’un ise 56 puanla beşinci sırada yer alacağı öngörülüyor. Trabzonspor’un Fatih Tekke yönetiminde 50 puanla yedinci sıraya yerleşeceği tahmin ediliyor. Küme düşme hattında ise Adana Demirspor’un ardından Hatayspor, Sivasspor ve Kayserispor’un lige veda edeceği düşünülüyor. Bodrum FK’nın ise ikili averaj avantajıyla ligde kalacağı belirtiliyor.