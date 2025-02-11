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Spor

Galatasaray Ve Fenerbahçe’ye Avrupa Ligi Hakemleri Açıklandı

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GALATASARAY VE FENERBAHÇE’YE HAKEM ATAMALARI

UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında Galatasaray ve Fenerbahçe son 16 turuna kalmak için mücadele veriyor. Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler UEFA tarafından açıklandı.

HANGİ MAÇTA HANGİ HAKEMLER GÖREV ALACAK

Galatasaray’ın AZ Alkmaar ile oynayacağı maçı Portekiz Futbol Federasyonu’ndan hakem Joao Pinheiro yönetecek. Fenerbahçe’nin Anderlecht ile karşılaşmasında ise Karadağlı hakem Nikola Dabanovic düdük çalacak. AZ Alkmaar – Galatasaray mücadelesi 13 Şubat saat 23.00’te, Fenerbahçe – Anderlecht maçı ise 13 Şubat Perşembe günü saat 20.45’te oynanacak.

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