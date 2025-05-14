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Galatasaray Ve Trabzonspor Taraftarları Kavga Etti

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TARAFTAR GÜÇLERİ İLE GAZİANTEP SOKAKLARI KARIŞTI

Galatasaray ve Trabzonspor arasında gerçekleştirilecek Türkiye Kupası finali öncesi Gaziantep sokaklarında olaylar çıktı. İki takımın taraftarları, mücadelenin arifesinde kente geldiklerinde karşı karşıya geldi.

KAVGA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Taraftarlar arasında başlayan tartışma, hızla bir kargaşaya dönüştü. Yumrukların ve sopaların havada uçuştuğu bu kavgaya vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı. Yerel medya kaynaklarına göre, kavgaya karışan gruplardan birinin Galatasaraylı taraftarlar ve Gaziantep’te esnaf olduğu belirtiliyor.

Türkiye Kupası finalinde takımlar bu akşam saat 20.45’te karşılaşacak. Maçın yönetimini hakem Cihan Aydın üstlenecek.

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