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Galatasaray, Victor Osimhen ile anlaşıyor

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Ayrılık Sesleri Yükseliyor

Galatasaray, Süper Lig’de 25. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızı göğsüne taktıktan sonra, sezon bitmeden ayrılık haberleri gündeme gelmeye başladı. Takımın bu yılki başarısında önemli rol oynayan isimlerden biri, Napoli’den kiralık olarak takıma katılan golcü futbolcu Victor Osimhen oldu.

Performansıyla Dikkat Çekiyor

Sarı-kırmızılıların parlayan yıldızı Osimhen, sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak, futbolcunun geleceği konusunda belirsizlik hâkim. Galatasaray, Nijeryalı forvet için bonservisini almak amacıyla yoğun bir çaba sarf ediyor ve bu süreçle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

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