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Galatasaray Yıldızı Jakobs İle Yolları Ayırıyor

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FLAŞ AYRILIK KARARI

Galatasaray, önemli bir ayrılığın kararını aldı. Sarı-kırmızılı ekip, sezonun başında büyük umutlarla transfer edilen sol bek İsmail Jakobs ile yollarını ayırıyor. Tecrübeli futbolcunun menajerine ve bonservisine sahip olan Monaco kulübüne, sezon sonunda oyuncunun bonservisinin alınmayacağı resmi olarak bildirildi.

SAKATLIKLAR ZARAR VERDİ

İsmail Jakobs’un Galatasaray’daki kariyerindeki en büyük sorun, takımın en kritik maçlarında yaşadığı sakatlıklar oldu. Özellikle UEFA Avrupa Ligi’nde elenmeye yol açan maçlarda oynayamaması, taraftarların tepkisini çekti.

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