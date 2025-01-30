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Spor

Galatasaraylı Gazeteci’den Ajax Yorumu: ‘İlginç Maç Olabilir!’

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GALATASARAY’IN DİNAMO KİEV MAÇI

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, ilk 8 hedefi doğrultusunda evinde oynadığı Dinamo Kiev karşılaşmasında 3-3 berabere kalarak 2 puanı kaybetmiş oldu. Bu sonuc, hem medya hem de taraftarlar arasında büyük bir şok etkisi yarattı. Ancak bu beraberliğin telafisi, RFS Rigas’ın Galatasaray’ın doğrudan rakiplerinden Ajax’ı sürpriz bir şekilde yenmesiyle sağlandı.

Ajax, 10 puanla 16.sırada kalırken Galatasaray, 13 puanla 9.sıraya geriledi. Avrupa Ligi’nin lig aşamasının son haftasında Galatasaray, ilk 8 hedefini gerçekleştirmek için Johan Cruyff Arena’da Ajax’a konuk olacak. Galatasaray, bu zorlu maçı kazanması durumunda ilk 8’e girmek için büyük bir adım atmış olacak ve şubat ayında gerçekleştirilecek 2 Avrupa Ligi Play-off karşılaşmalarını da oynamayacak. Ayrıca, Sarı-kırmızılıların ilk 8’e kalması halinde son 16 turunda seribaşı olma avantajını elde edeceği belirtiliyor. Ajax’ın ise ilk 8 şansı bulunmuyor.

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