Galaxy A06 5G Özellikleri Ortaya Çıktı

GALAXY A06 5G TANITILIYOR

Samsung, geçen yıl ağustos ayında sadece 4G bağlantı sunan Galaxy A06 modelini piyasaya sürmüştü. Şimdi ise bu telefonun 5G özellikli versiyonunun tanıtılacağına dair haberler gündeme geldi. Bu model, daha önce sertifikalandırılmış ve benchmark testlerini başarıyla geçmişti. Bugün, cihazın özellikleri hakkında bir kaynağın paylaştığı bilgiler sayesinde daha net bilgilere ulaşıldı.

TEKNİK DETAYLAR NETLEŞİYOR

Galaxy A06 5G, 6.7 inç boyutunda HD+ çözünürlüğe sahip bir LCD ekranla gelecek ve ekranın yenileme hızı 90 Hz olacak. Cihaz, MediaTek Dimensity 6300 işlemcisi ile güçlendirilecek. Arka tarafta, 50 MP ana kameranın yanı sıra 2 MP derinlik sensörü bulunacakken, ön kamerada 8 MP çözünürlük sunulacak. Telefonun farklı RAM ve depolama seçenekleri ile sunulması bekleniyor: 4 GB RAM/64 GB depolama, 4 GB RAM/128 GB depolama ve 6 GB RAM/128 GB depolama.

PİL VE DİĞER ÖZELLİKLER

Cihaz, 5,000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak ve 25W hızlı şarj desteği sunacak. Ayrıca, güç düğmesine entegre edilmiş yan parmak izi sensörü, mono hoparlör ve IP54 sertifikası ile toza ve sıçramalara karşı dayanıklılık gibi özellikler taşıyacak. Galaxy A06 5G, Android 15 işletim sistemi ve One UI 7.0 arayüzü ile kutudan çıkacak ve Samsung’un bu model için dört büyük Android güncellemesi ile dört yıl güvenlik güncellemesi vaat ettiği belirtiliyor.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER VE RENK SEÇENEKLERİ

Telefonun boyutları 163.3 x 77.3 x 8 mm olacak ve ağırlığı 191 gram civarında olacak. Galaxy A06 5G, mavi siyah, açık gri ve açık yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile raflardaki yerini alacak.