Galaxy A36 Özellikleri ve Şarj Detayları

YENİ GALAXY A36’NIN SERTİFİKASYONLARI

Samsung’un son dönemde gündeme gelen akıllı telefonu Galaxy A36, birçok sertifikasyon sürecinden geçerek dikkat çekiyor. Telefonun tanıtımının yaklaşmakta olduğu belirgin bir şekilde anlaşılıyor ve son olarak FCC (Federal İletişim Komisyonu) tarafından onaylandığı bildirildi. Bu onay ile birlikte Galaxy A36’nın 5G, Bluetooth, NFC ve Wi-Fi desteği sunduğu da doğrulanmış oldu. Bunun yanı sıra, cihazın 25W hızlı şarj desteği sunduğu ifade ediliyor. Ancak, bir önceki ay alınan bir başka sertifikasyon, telefonun 45W şarj desteği sağlayabileceğini de göstermişti. Bu durum, iki farklı sertifikasyon kurumu tarafından test sürecinde değişik şarj cihazlarının kullanılmış olabileceğine işaret ediyor. Galaxy A36, 45W şarjı destekleyebiliyor fakat bunun için uygun bir şarj aleti ve kablonun kullanılması şart. Cihazın resmi duyurulmasıyla belirsizlikler giderilecektir.

GALAXY A36’NIN ÖZELLİKLERİ BELİRLENİYOR

Galaxy A36’nın tanıtımına dair düşülen söylentiler, cihazın Mart ayının sonuna kadar tanıtılacağına yönelik. Geekbench’teki bir listeleme, telefonun Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi ile donatılacağını gösteriyor. Ayrıca, Galaxy A36’nın 5.000 mAh kapasitesine sahip batarya, üçlü arka kamera seti ve AMOLED ekran gibi özelliklerle geleceğine dair çeşitli iddialar ortaya çıkmış durumda. Samsung’un bu yeni amiral gemisi, orta segment akıllı telefon pazarında rekabeti artıracak gibi görünüyor. Galaxy A36’nın fiyatı ve teknik özellikleri, pek çok kullanıcı için cazip bir seçenek oluşturabilir.