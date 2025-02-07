Galaxy F06 5G Hindistan Planları Doğrulandı

GALAXY F06 5G TANITILDI

Samsung, Hindistan’da Galaxy F06 5G’yi piyasaya sürmek için hazırlıklarını doğruladı. Cihazla ilgili resmi tanıtım görselleri yayımlanırken, fiyatının 10.000 rupinin altında olacağı ve yalnızca Flipkart üzerinden satışa sunulacağı duyuruldu. Galaxy F06 5G’nin, tasarım açısından Galaxy A06’nın yeniden markalanmış bir versiyonu olacağı tahmin ediliyor. Kameranın yerleşiminde bazı değişiklikler gözlemlendi; teaser görselinde, telefonun mavi renk alternatifi ve dikey kamera düzeni dikkat çekiyor. Cihazın SM-E066B/DS model numarası taşıdığı ve kısa süre önce Samsung Hindistan’ın resmi destek sayfasında yer aldığı görüldü.

ÖZELLİKLERİ VE FİYATI AÇIKLANDI

Galaxy F06 5G’nin, 6.7 inçlik HD+ LCD ekran (60Hz) ve MediaTek Helio G85 işlemcisiyle gelmesi bekleniyor. Cihaz, 4GB veya 6GB RAM ve 64GB ya da 128GB depolama seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Arkada, 50 MP ana kamera ile 2 MP derinlik sensörü bulunacak. Ön tarafta ise 8 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alacak. Telefonun 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteği sunması öngörülüyor. Samsung, Galaxy F06 5G ile Hindistan pazarındaki uygun fiyatlı akıllı telefon segmentine yeni bir alternatif sunuyor. Cihazın belirlenen fiyatı ve özellikleri geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etme potansiyeli taşıyor.