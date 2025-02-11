Galaxy S25 Ön Siparişleri Rekor Kırdı

GALAXY S25 SİPARİŞLERİ REKOR KIRIYOR

Geçtiğimiz hafta Samsung, Galaxy S25 serisinin Güney Kore’deki ön siparişlerinin S24 serisini yüzde 10 oranında geride bırakarak yeni bir rekor kırdığını açıkladı. Ancak şimdi şirket, Hindistan’daki ön sipariş sayılarının daha da yüksek olduğunu duyurdu. Galaxy S25 serisi, geçen yıla oranla yüzde 20 daha fazla ön sipariş aldı. Samsung Hindistan, Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra modelleri için toplamda 430.000’den fazla ön sipariş almış durumda. Bireysel model dağılımı konusunda kesin bir bilgi verilmedi; fakat Güney Kore’deki gibi Ultra modelinin ön siparişlerin büyük kısmını oluşturduğu düşünülüyor. Geçen yıl, Samsung Hindistan’da sadece üç günde 250.000 ön sipariş alarak bir rekor kırmıştı ve bu yıl alınan toplam sipariş sayısı, geçen yılın ön siparişlerinin yüzde 20 üzerine çıkmış durumda.

HİNDİSTAN PAZARINDA ÖZEL ÜRETİM

Samsung, Hindistan pazarına özel üretim yaparak bu başarıyı elde etti. Galaxy S25 telefonları, Hindistan’daki Noida fabrikasında üretiliyor. Ayrıca, Gemini Live uygulaması lansmanda Hintçe desteğiyle sunuldu. Şirket, telefonlarını satışa sunan mağaza ağını da genişleterek daha küçük şehirlerdeki talepleri karşılamak için 17.000 satış noktasına ulaştı. Samsung Hindistan Mobil Cihazlar Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Raju Pullan, “Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 telefonları, Samsung’un şimdiye kadar yaratmış olduğu en doğal ve bağlama duyarlı mobil deneyimlerle gerçek AI yardımcıları olarak yeni bir standart belirliyor.” şeklinde konuştu. Pullan, genç ve teknolojiye hakim tüketiciler arasında güçlü bir talep gördüklerini ve bu yıl, Galaxy AI kullanımında ön saflarda yer alan bu kitleye hitap ettiklerini belirtti.