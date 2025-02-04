Garanti BBVA Hedef Fiyat Yükseltildi

HEDEF FİYAT GÜNCELLEMESİ

Ziraat Yatırım, Garanti BBVA’nın hedef hissesini 155,50 TL’den 163,00 TL’ye yükseltti. Tavsiye niteliği taşıyan durumu ‘AL’ olarak devam ettiriyor. Açıklamalara göre, “Garanti Bankası’nın 4Ç2024’teki net dönem karı çeyreksel bazda %14,2 oranında artarak 25.241mn TL’ye yükselmiştir. Piyasanın kar beklentisi 24.668mn TL iken, bizim kar beklentimiz 23.398mn TL idi. Ücret ve komisyon gelirleri ile diğer faaliyet gelirleri beklentimizin üzerinde gerçekleşmiştir.”

YILLIK DÜŞÜŞ VE ÇEYREK ARTIŞ

Banka’nın net dönem karı yıllık olarak %15,2 oranında azalma gösterdi. Dördüncü çeyrek karı sonrasında Banka’nın 2024’teki net dönem karı, bir önceki yıla göre %5,5 oranında artarak 92.175mn TL seviyesine geldi. Net faiz gelirleri, genişleyen kredi mevduat makasıyla çeyreksel bazda %19 oranında artış göstererek 29,6 milyar TL’ye ulaştı. TÜFE endeksli kağıtlardan elde edilen gelir ise %9 oranında artarak 14,1 milyar TL’ye çıktı.

GENEL GELİR VE GİDER AKIŞI

Net ücret ve komisyon gelirleri, bu süreçte karı desteklemeye devam etti ve bu kalemden elde edilen büyüme %12,2 oldu. Diğer faaliyet gelirleri, ikinci aşama karşılık gider iptalinin etkisiyle 3,6 milyar TL’den 16,2 milyar TL’ye çıkarak önemli bir artış sergiledi. Öte yandan, toplam karşılık giderleri 10,4 milyar TL’den 17 milyar TL’ye yükselirken, iştirak gelirleri ise %16,4 oranında azalarak 4,3 milyar TL olmak durumunda kaldı.

OPERASYONEL GİDERLER VE MARJ DURUMU

Garanti Bankası’nın operasyonel giderleri %22,2 oranında artarak 29,5 milyar TL olarak kaydedildi. Banka’nın son çeyrekteki net faiz marjı (swap hariç) yaklaşık 56 baz puan genişleyerek %5,01 seviyesine yükseldi. Ayrıca, Banka’nın özsermaye ve aktif karlılığı, sırasıyla %31,9 ve %4,0 seviyelerinde gerçekleşti. Önceki çeyrekte bu oranlar %30,4 ve %3,7 olarak belirlenmişti.

TAVSİYE SÜRDÜRÜLÜYOR

Garanti BBVA’nın hedef hisse fiyatını güncellerken, tahminlerdeki revizyonlar ve piyasa çarpanlarındaki güncellemeler ışığında 155,50TL’den 163,00TL’ye yükselttik. Garanti BBVA için daha önce verdiğimiz “AL” önerimizi koruyoruz.