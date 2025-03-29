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Gayrettepe’de Metrobüs Çıkışında Kavga!

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OLAYIN BAŞLANGICI

4 Nisan Cumartesi günü saat 19.50 civarında Şişli Gayrettepe metrobüs istasyonu çıkışında, Duygu B. ve G.B. arasında laf atma yüzünden bir tartışma meydana geldi. Kısa süre içinde bu tartışma büyüyerek bir kavga halini aldı. Duygu B., G.B.’ye bir tekme attıktan sonra akrabalarının araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

YÜRÜYEN MERDİVENDEKİ ARBEDE

Olayın ardından Duygu B., G.B.’nin yürüyen merdivenle yukarı çıktığı sırada peşinden koşarak saldırmaya çalıştı. Ancak G.B.’nin karşılık vermesiyle Duygu B. dengesini kaybederek merdivenlerden düşüp yaralandı.

POLİS VE SAĞLIK MÜDAHALESİ

Yaralanan Duygu B. için olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyerek G.B.’yi gözaltına aldı. Emniyet sürecinde ifadesi alınan G.B., ‘kasten yaralama’ suçlamasıyla adli işlem gördü ve savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

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