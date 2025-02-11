Gayrimenkul Yatırımları: Konut Artışı, Arsa Azalışı

PANDEMİ SONRASI KONUT YATIRIMLARI HIZLA ARTYOR

Türkiye’de pandemi sonrası dönemde arsa ve arazi yatırımlarındaki hızlı yükseliş, 2024’te bir düşüş göstermeye başladı. TÜİK verilerine göre arsa ve tarla satışları yüzde 8 oranında azalış gösterirken, konut satışları ise yüzde 20.6’lık bir artış elde etti. Vatandaşlar, amortisman sürelerindeki avantajlar ve artan konut ihtiyacıyla birlikte konut yatırımlarına yöneldi.

KONUT SATIŞLARINDA BÜYÜK ARTIK

TÜİK’in 2024 yılı gayrimenkul istatistiklerine göre, konut satışları bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 20.6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 adede ulaştı. Tüm gayrimenkul satışlarının yüzde 48’i konutlardan oluştu. Bu oran, önceki yıllarda yüzde 45 seviyelerinde bulunuyordu ve 2024’teki artış dikkat çekici bir durum sergiliyor.

Konut dışı gayrimenkul (arsa-tarla) satışları, bir önceki yıla göre yüzde 8 azalarak 1 milyon 588 bine geriledi. Bu düşüşün sebepleri arasında vatandaşların konuta yönelmesi ve bazı yasal düzenlemeleri öne çıkıyor.

KONUT YATIRIMLARININ ARTMA NEDENLERİ

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konut satışlarındaki artışın başlıca nedenlerini şu şekilde sıralıyor: Kira artışlarının hızlanmasıyla gayrimenkullerin amortisman süreleri 25 yıldan 13-15 yıla geriledi. Ayrıca, konut fiyatlarının enflasyonun altında kalması yatırımcıların dikkatini çekiyor. Düşük konut arzı ise konuta olan talebi artırıyor.

ARSA VE ARAZİ SATIŞLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN SEBEPLERİ

Arsa ve arazilerdeki satışlardaki azalma, tarım arazilerinin Hazine’ye kazandırılması ve izinsiz yapılaşmalara yönelik düzenlemelerin etkisiyle ortaya çıktı. Ayrıca, bu tür yatırımların daha uzun vadeli getiri sağlaması nedeniyle kısa vadeli kazanç hedefleyen yatırımcılar arasında tercih dışı kalıyor.

ARSA MI, KONUT MU?

Gayrimenkul yatırımı yapmayı düşünenlerin hedeflerini göz önünde bulundurması gerekiyor. Gelir hedefleyen yatırımcılar için kira getirisi olan konut yatırımı avantajlı görünüyor. Uzun vadeli yüksek gelir elde etmek isteyenler için büyük metrekareli arsa ve araziler mantıklı bir alternatif olabilirken, inşaat yapıp müstakil bir yaşam kurmak isteyenler arsa yatırımlarını tercih edebilir.

İSTANBUL’DA ARSA FİYATLARI DAİRELERLE YARIŞIYOR

İstanbul’a yakın bölgelerde arsa fiyatları, daire fiyatlarıyla neredeyse eşit seviyelere ulaştı. Örneğin, Esenyurt’ta ortalama daire fiyatı metrekarede 25 bin TL iken, Silivri’de villa imarlı arsaların metrekare fiyatı 7 bin 500 TL. 500 metrekarelik bir arsa 3 milyon 750 bin TL’ye alınabilirken, Esenyurt’taki 100 metrekarelik bir daire 2.5 milyon TL seviyesinde.

2025’TE GAYRİMENKUL FİYATLARI NE OLUR?

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 2025 yılında gayrimenkulde prim potansiyelinin süreceğini belirtiyor. Üretim maliyetlerinin artması nedeniyle konut fiyatlarında bir yükseliş bekleniyor ve arsa ile arazi fiyatlarında da enflasyon beklentilerine paralel bir artış öngörülüyor.