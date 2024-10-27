Gaziantep FK’nın Mutluluğu ve Başarısı Açıklandı

GAZİANTEP FK’NIN BAŞARILI MAÇI

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Konyaspor’u 3-1 yenerek büyük bir başarı elde etti. Bu sonuç sonrası Gaziantep FK puanını 9’a yükseltirken, Konyaspor 11 puanda kaldı.

TEKNİK DİREKTÖR YORUMLARDA BULUNDU

Karşılaşma ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, galibiyetten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. İnan, “Bugün bizim için çok önemliydi. Ligde 6-7 maçtır kazanamıyorduk. Aslında zaman zaman istediğimiz oyunu sahaya yansıtan bir takımdık ama sonuç alamıyorduk. Bugün sonuç aldığımız için çok mutluyum. Oyuncularımın isteğinden ve mücadelesinden fazlasıyla memnunum. Oyuncularım adına çok mutluyum. Bugün hak ettikleri, istedikleri galibiyeti aldıkları için de onları kutluyorum” şeklinde konuştu.