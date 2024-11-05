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Gaziantep’te Akraba Kavgaları Kanlı Bitti

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KIZ ALMA MESELESİ NEDENİYLE TARTIŞMA

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi’nde meydana gelen olayda, amca çocukları arasında kız alma meselesi dolayısıyla bir tartışma patlak verdi. Tartışmanın zamanla büyümesiyle birlikte, durum silahlı bir kavgaya dönüşüyor. Olay sırasında kavgaya karışan dört kişi, kurşunların hedefi olarak yaralanıyor.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevredeki sakinlerin olay hakkında yaptığı ihbarlar sonucunda, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendiriliyor. Sağlık ekipleri, olay yerinde Mehmet Keren’in yaşamını yitirdiğini tespit ediyor. Ayrıca, ağır yaralanan üç kişi ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere sevk ediliyor. Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralılardan Eyüp Keren de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybediyor. Diğer yaralılardan Muhittin K.’nin sağlık durumunun ise kritik olduğu öğreniliyor.

KARDEŞLERİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Hayatını kaybeden Mehmet ve Eyüp Keren’in kardeş olduğu tespit ediliyor. İki kardeşin cenazeleri, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürülüyor. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

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