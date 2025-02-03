Gaziantep’te Araç Çarpan Genç Hayatını Kaybetti

TRAJİK KAZA: GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Gaziantep’in Nizip ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı 17 yaşındaki genç kız ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, bir akşam saat 19.00 sıralarında Nizip ilçesi İstasyon Mahallesi’ndeki Araç Muayene İstasyonu yakınlarında gerçekleşti.

AİLE ARACINI PARK ETTİ

İddialara göre, 17 yaşındaki Fatma Zehra Özdemir’in ailesine ait araç arıza yaptı. Aile, aracı yol kenarına park ederek servis beklemeye başladı. Bu esnada yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Zehra Özdemir’e, İzzet A. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın gücüyle genç kız metrelerce savrularak yere düştü ve ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri, ihbar üzerine hızla olay yerine ulaştı ve genç kıza ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Özdemir, Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı fakat doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Fatma Zehra Özdemir’in cenazesi, Nizip Akçakent Mahallesi’nde öğle vakti kılınan namazın ardından defnedildi. Olayla ilgili olarak otomobil sürücüsü gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.