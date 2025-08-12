Gaziantep’te Kavga: 3’ü AĞIR 9 Yaralı

GAZİANTEPLİ İKİ GRUP ARASINDA ÇATIŞMA

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde, Güneş Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan bir tartışma, kısa süre içinde silahlı bir kavgaya dönüştü.

SALDIRIDA YARALI SAYISI ARTIYOR

Olayda, 9 kişi yaralanırken, yaralıların 3’ünün durumu ağır olarak değerlendiriliyor. Yararlılardan 26 yaşındaki A.İ.Y., 52 yaşındaki M.Y. ve 18 yaşındaki M.Y. hastaneye sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıların tedavisi için hızlı bir şekilde müdahale etti.

POLİSİN OPERASYONU DEVAM EDİYOR

Çatışmanın faillerini yakalamak için polis ekipleri geniş bir çalışma başlattı. Olayın detaylarıyla ilgili araştırmalar sürüyor.