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Gaziantep’te Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

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KAZA DETAYLARI

Kaza, İslahiye- Nurdağı karayolunun 18’inci kilometresinde öğleden sonra gerçekleşti. Nurdağı istikametine giden İ.Ö. (54) yönetimindeki 41 AUZ 913 plakalı otomobil, Kozdere Mahallesi kavşağında İbrahim Halil Güngör (80) idaresindeki 27 SP 585 plakalı otomobille çarpıştı.

YARDIM EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevredekiler durumu hemen bildirdi ve kaza yerine polis, itfaiye ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan iki sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

KURBAN YETİŞEMEDİ

Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan İbrahim Halil Güngör, doktorların tüm girişimlerine rağmen kurtarılamadı. Güngör’ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna sevk edildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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