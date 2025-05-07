Gaziantep’te Kaza: 1 Ölü Bulundu

KAZA YERİ GAZİANTEP’İN KARKAMIŞ İLÇESİ

Gaziantep’in Karkamış ilçesinin kırsal Yakacık Mahallesi kavşağında, hafif ticari araç ile otomobil arasında kafa kafaya bir çarpışma gerçekleşti. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

OLAYDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan incelemeler sonucunda, kazaya karışan araçlardan birinin içindeki Cuma K.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ayrıca, kazadan etkilenen 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Oğuzeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma süreci devam ediyor. Kaza nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülmekte.