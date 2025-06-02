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Gaziantep’te Otizmli Onurcan 9 Gündür Kayıp

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ONURCAN’IN KAYBOLUŞU ÜZERİNE ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Gaziantep’in Araban ilçesine bağlı Hasanoğlu Mahallesi’nde 24 Mayıs tarihinde ailesiyle birlikte Antep fıstığı tarlasındayken kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir’i bulmak için sürdürülen arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gelişmiş teknolojik donanımlarla desteklenen yüzlerce görevli, titizlikle yürütülen aramalarda henüz hiçbir iz ya da ipucu bulamıyor.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON GÜNDEMDE

Arama çalışmalarına jandarma, AFAD, gönüllü sivil toplum kuruluşları, güvenlik korucuları, insansız hava araçları (İHA), drone’lar, iz takip köpekleri, su altı arama ekipleri, itfaiye ve gece görüş ekipleri katılıyor. Tüm bu ekipler, koordineli ve kesintisiz bir şekilde arama faaliyetlerini sürdürüyor. Aynı zamanda, Onurcan’a ait yeni görüntüler de ortaya çıktı; bu görüntülerde küçük çocuğun babasıyla birlikte tarlada Antep fıstığı topladığı ve oyun oynadığı anlar izlenebiliyor. Özellikle Onurcan’ın babasının sözlerini tekrar etmeye çalıştığı anlar izleyenlerin duygularını etkiliyor. Yetkililer, arama çalışmalarının aynı azimle devam edeceğinin altını çiziyor.

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