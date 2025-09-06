Gündem

Gaziantep’te Otobüs Yangını Meydana Geldi

gaziantep-te-otobus-yangini-meydana-geldi

OTOBÜSTE YANGIN ÇIKTI

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde seyir halindeyken motor bölümünde alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Bu olay sırasında tahliye edilen 35 yolcu, başka otobüsle yollarına devam etti. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Nurdağı gişeleri yakınlarında, sabahın erken saatlerinde 60 yaşındaki Mahfuz D. yönetimindeki 34 BDZ 255 plakalı otobüsün motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü durumu fark ettikten sonra, otobüsü yol kenarına çekerek durdu.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Tahliye edilen 35 yolcu, kısa süre içinde otobüsün arka kısmını saran alevler nedeniyle dışarı çıkarıldı. Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı, fakat otobüs kullanılamaz hale geldi. Gaziantep’ten İstanbul’a gitmekte olan yolcular, yangın sırasında panik yaşadı ve daha sonra bölgeye ulaşan başka bir otobüsle seyahatlerine devam etti.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için gerekli incelemeler başlatıldı. Yangının çıkış sebebinin araştırılması, otobüs sahipleri ve yolcular için önemli bir gereksinim olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Erciş’te Kafe Önünde Saldırı Gerçekleşti

Van'ın Erciş ilçesinde, iki kardeş hafif ticari araçta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın detayları araştırılıyor.
Gündem

O Fotoğraftan Sonra Kayboldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüşe çıkan kayıp Çinli turistin cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri, günler süren çalışmalardan sonra sonuç aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.