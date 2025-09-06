Gaziantep’te Otobüs Yangını Meydana Geldi

OTOBÜSTE YANGIN ÇIKTI

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde seyir halindeyken motor bölümünde alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Bu olay sırasında tahliye edilen 35 yolcu, başka otobüsle yollarına devam etti. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Nurdağı gişeleri yakınlarında, sabahın erken saatlerinde 60 yaşındaki Mahfuz D. yönetimindeki 34 BDZ 255 plakalı otobüsün motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü durumu fark ettikten sonra, otobüsü yol kenarına çekerek durdu.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Tahliye edilen 35 yolcu, kısa süre içinde otobüsün arka kısmını saran alevler nedeniyle dışarı çıkarıldı. Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı, fakat otobüs kullanılamaz hale geldi. Gaziantep’ten İstanbul’a gitmekte olan yolcular, yangın sırasında panik yaşadı ve daha sonra bölgeye ulaşan başka bir otobüsle seyahatlerine devam etti.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için gerekli incelemeler başlatıldı. Yangının çıkış sebebinin araştırılması, otobüs sahipleri ve yolcular için önemli bir gereksinim olarak değerlendiriliyor.