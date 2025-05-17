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Gaziantep’te Silahlı Saldırı: 25 Yaşında Genç

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KANLI İNFAZ GAZİANTEP’TE MEYDANA GELDİ

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki Şirinevler Mahallesi Maaşkuyu Caddesi üzerinde bir kıraathanenin önünde yaşanan olayda, burada oturan 25 yaşındaki Hasan Kaplan, motosikletle gelen iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

HASAN KAPLAN HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı saldırı sonucunda ağır yaralanan Kaplan, 112 Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye yetiştirildi. Ne yazık ki, doktorların tüm çabalarına rağmen Kaplan, hayata veda etti.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Saldırının hemen ardından motosikletle olay yerinden kaçan iki saldırgan, polis ekipleri tarafından aranmaya devam ediyor.

POLİS OLAY YERİNDE KOVANLAR TOPLADI

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Ekipler, saldırının gerçekleştirildiği noktada yaptıkları incelemelerde 14 kovan topladı. Saldırganların bir şarjörü takmaya çalışırken kovanları düşürdüğü belirlenirken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

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