Gaziantep’te Su Kanalında Çocuk Kurtarıldı

OLAYIN GERÇEĞİ

Gaziantep’in Nizip ilçesine ait Günaltı Mahallesi’nde, 6 yaşındaki A.O.D., evlerinin yakınında oyun oynarken dengesini kaybedip sulama kanalına düştü. Olayı fark eden anne Mine D., anında suya atlayarak bilinci kapalı olan oğlunu sudan çıkarmayı başardı.

SAĞLIK DURUMU GÜNCELLEMESİ

Olay yerine hızlıca ulaşan sağlık ekipleri, anne ve oğluna ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ikisini de ambulansla Nizip Devlet Hastanesi’ne götürdü. Küçük çocuğun durumu ağır olduğu için buradan Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Annenin sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili bir inceleme başlattı.