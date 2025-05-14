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Gaziantep’te Takımlar Tarafından Kavga Çıktı

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SOKAKLARDA GÜVENLİK SORUNU

Galatasaray ile Trabzonspor’un Türkiye Kupası finali öncesi Gaziantep sokaklarında gergin anlar yaşandı. Maç öncesinde kente ulaşan iki takım taraftarları arasında başlayan tartışma, kısa bir süre içinde kavga ortamına dönüştü. Yumruklar ve sopalar havada uçarken, olaylara müdahale etmek isteyen halk da duruma dahil oldu.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, kavga eden gruplar arasında yer alan bir grubun Galatasaray taraftarları ve Gaziantep’te esnaf olduğu iddia ediliyor. Bu tür olaylar, sporun birleştirici rolünden uzaklaştırarak güvenlik sorunlarını gündeme getiriyor.

Bugün akşam saat 20.45’te gerçekleşecek mücadelede, maçın hakemliğini Cihan Aydın üstlenecek. Taraftarların bu gerginliğinin maç atmosferini nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.

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