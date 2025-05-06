Gaziosmanpaşa’da Yol Çöktü, Paniğe Neden Oldu

İSTANBUL’DA ALTYAPI SORUNU PANIĞA NEDEN OLDU

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan bir altyapı sorunu büyük bir paniğe yol açtı. Bağlarbaşı Mahallesi Vişneli Sokak’ta, saat 19.30 civarında devam eden inşaat çalışmaları sırasında yolda ani bir çökme meydana geldi. Bu çökme, bölgeden geçen doğalgaz hattına zarar verdi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olayın hemen ardından, bölgeye polis ekipleri ile İGDAŞ’a bağlı acil müdahale ekipleri yönlendirildi. Neyse ki olay sonucunda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Güvenlik güçleri, çevrede hemen geniş güvenlik önlemleri aldı ve çöken yol kısmı emniyet şeridiyle kapatılarak yayaların ve araçların geçişine kapatıldı. Doğalgaz hattındaki hasarın onarımı ve yol güvenliğinin sağlanması için ekiplerin müdahalesi gece saatlerine kadar devam etti.

DOĞALGAZ HATTI ONARILDI

Ekipler, alanı güvenlik şeridi ile kapatırken, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından hasar gören doğalgaz hattı onarıldı. Yolda yapılan çalışmalar devam ediyor. Görgü tanığı Murat Karataş, “İnşaatta hafriyat alınırken o aşamada bir yol çökmesi oldu. Herhangi bir yaralı yok. Belediyeye gereken bilgiler verildi. Doğalgaz ekiplerimiz geldi” şeklinde konuştu.