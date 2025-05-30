Gazprom’un Net Kârı 660,4 Milyar Ruble

GAZPROM’UN NET KÂRI ARTTI

Rus enerji şirketi Gazprom, Türkiye ile de ortak çalışmaları sürdürerek önemli bir konumda bulunuyor. Şirketin net kârı, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artış göstererek 660,4 milyar rubleye (yaklaşık 8,4 milyar dolar) ulaştı. Gazprom’un yaptığı açıklamada, net kârın rublenin yabancı para birimleri karşısında değer kazanmasından etkilendiği ve bu durumun şirketin döviz yükümlülüklerinin yeniden değerlenmesinden kazanç elde etmesini sağladığı ifade ediliyor. Ayrıca, bu yılın ilk çeyreğinde şirketin gelirleri, geçen yıla kıyasla yüzde 1 artarak 2,8 trilyon rubleye çıktı.

AVRUPA’YA DOĞALGAZ SEVKİYATI DÜŞTÜ

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa’nın en büyük doğalgaz tedarikçisi konumunda olan Gazprom, 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla pazar payını 2022’ye kadar yüzde 40’a kadar artırmıştı. Ancak yaptırımlar nedeniyle Gazprom, müşterilerini sıvılaştırılmış doğalgaz tedarikçilerine kaptırarak Avrupa’ya geçen yıl yaklaşık 15 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı gerçekleştirdi. Bu hacim, 2021 yılında 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.

ÇİN’E DOĞALGAZ SEVKİYATI BAŞLADI

Gazprom, Çin’e yönelik doğal gaz sevkiyatının da başladığını duyurdu. Şirket, Sibirya’nın Gücü Boru Hattı aracılığıyla Çin’e ilk 100 milyar metreküp doğalgaz sevkinin yapıldığını belirtmektedir.